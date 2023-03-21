Наледь с крыши упала на голову школьницы из Новосибирска

Фото: Соцсети

В Новосибирске 14-летняя школьница была госпитализирована после того, как ей на голову упала наледь с крыши, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на региональный СУ СКР. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

14-летняя девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается интенсивная медицинская помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — рассказали в СК.

Трагедия произошла днем 20 марта на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска. Следователи планируют оценить действия управляющей компании, которая должна была вовремя очистить крышу дома от наледи.

Ранее сообщалось, что в Костромской области глыба льда, слетевшая с крыши проезжающей фуры, пробила лобовое стекло легковой машины марки Toyota и чуть не убила семью с тремя детьми. В результате ЧП отцу, сидевшему за рулем, разбитое стекло рассекло голову, а трехлетней дочери — лицо. Мать и двое детей остались невредимыми.

До этого в Ивановской области глыба льда упала с крыши дома на коляску с годовалой девочкой. В результате удара ребенок получил сотрясение мозга, у него сломан нос. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.