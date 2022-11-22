Над Севастополем отражены атаки пяти беспилотников Губернатор Севастополя Развожаев: над акваторией Черного моря отражены атаки пяти беспилотников

Фото: Министерство обороны РФ

Над Севастополем были отражены атаки пяти беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его сведениям, при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. Еще три дрона сбиты над акваторией Черного моря, добавил он.

При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника <...>. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в городе сработала система ПВО, было сбито два дрона. Он отмечал, что на Крымский полуостров «идет атака беспилотников». По его сведениям, никакие гражданские объекты не пострадали.

В тот же день в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Однако позже оно было снова восстановлено.

29 октября Развожаев рассказывал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на город. По его словам, объекты на территории города не были повреждены. Губернатор призывал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркивал, что ситуация находится под контролем.