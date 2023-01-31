Над Белгородской областью сработала система ПВО Гладков сообщил, что в Белгородской области сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области на границе с Украиной сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, были сбиты два снаряда вооруженных сил Украины. По предварительным данным, повреждений не зафиксировано, пострадавших среди местных жителей нет.

Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито два снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее он опубликовал фото последствий обстрела села Безлюдовка со стороны Украины, который произошел 30 января. По его словам, двоих пострадавших мужчин госпитализировали, осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Долгое. По его словам, в результате удара ВСУ никто не пострадал. В одном из домов взрывной волной выбило стекла.

24 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белгородской области рассказал, что из-за обстрелов населенных пунктов области со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек. Гладков добавил, что еще 96 получили ранения.