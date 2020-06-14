Начато расследование причин появления пятна мазута в бухте Крашенинникова

Прокуратура Камчатского края занялась проверкой после обнаружения жителями в акватории мазутного пятна.
О загрязнении поверхности воды в акватории сообщили жители города Вилючинск 13 июня. На место происшествия выехал и. о. камчатского межрайонного природоохранного прокурора. Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего и провести проверку исполнения требований природоохранного законодательства.
Будет дана оценка размеру причинённого ущерба. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты завершили работы по ликвидации утечки мазута в реку Перетну в Окуловском районе Новгородской области. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.