На Урале перекрыли трассу из-за дыма от лесных пожаров Полиция перекрыла участок трассы из Екатеринбурга в Алапаевск из-за дыма от лесных пожаров

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области перекрыли участок автотрассы из Екатеринбурга в Алапаевск из-за дыма от лесных пожаров, сообщает в Telegram региональное управление ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что дым создает плохую видимость на дороге. Жителей области просят объезжать этот участок трассы.

Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург — Реж —Алапаевск с 143-го км по 145-й. Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии, отправляют автомобилистов в объезд через поселок Коптелево — село Костино — село Невьянское, — говорится в сообщении ГИБДД.

Управление МЧС по Свердловской области с начала недели сообщает о многочисленных лесных пожарах в регионе. На данный момент было зафиксировано более 30 очагов возгорания.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы.