Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины Власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома ВСУ в результате ночных ударов

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Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что ночью 10 июня в результате ударов был атакован военный аэродром в городе Миргороде. Он добавил, что повреждена находившаяся там техника.

Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно, без жертв, — написал Лукин.

По его словам, на объекте начался пожар, который частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации последствий ЧП, также начата перевозка техники.

Ночью Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что в Одесской области прогремели взрывы. В регионе прозвучала воздушная тревога. Украинские власти не сообщали о разрушениях.

Утром 8 июня в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.