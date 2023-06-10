Глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что ночью 10 июня в результате ударов был атакован военный аэродром в городе Миргороде. Он добавил, что повреждена находившаяся там техника.
Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно, без жертв, — написал Лукин.
По его словам, на объекте начался пожар, который частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации последствий ЧП, также начата перевозка техники.
Ночью Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что в Одесской области прогремели взрывы. В регионе прозвучала воздушная тревога. Украинские власти не сообщали о разрушениях.
Утром 8 июня в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.