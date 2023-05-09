«Зимний» парад Победы на Таймыре попал на видео В Дудинке парад Победы прошел в условиях снегопада и сильного ветра

Фото: gorod-dudinka.ru

Снег и ветер не помешали проведению парада Победы в городе Дудинке Красноярского края, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на администрацию муниципалитета. При этом праздничный концерт под открытым небом все-таки пришлось отменить.

Снег в мае для Дудинки не уникальная ситуация. План праздничного шествия и митинга скорректирован не был, но в связи с усилением ветра было принято решение об отмене концерта под открытым небом. Праздничному настроению снег не мешал, — рассказали в администрации Дудинки.

Ранее сообщалось, что жители граничащего с Ленинградской областью эстонского города Нарва смогли услышать песни праздничного концерта, посвященного Дню Победы, в Ивангороде. Концертная площадка в этом городе была направлена в сторону эстонской набережной у реки Наровы.

Пресс-службу Западного военного округа сообщала, что в Москве праздничные фейерверки в 22:00 запустят в 16 точках города. Всего будет 12 тысяч залпов пиротехники, и продлятся салюты 10 минут. Одним из элементов шоу станет цветографическая схема в цветах российского триколора.