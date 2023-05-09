В Эстонии жители с набережной слушали праздничный концерт из Ленобласти Губернатор Ленобласти: жители эстонской Нарвы смогли послушать праздничный концерт к 9 Мая

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Жители граничащего с Ленинградской областью эстонского города Нарва смогли услышать песни праздничного концерта, посвященного Дню Победы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. Речь идет о концерте в Ивангороде. Концертная площадка в этом городе была направлена в сторону эстонской набережной у реки Наровы.

Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев, но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу. Концертная площадка на берегу Наровы обращена в сторону эстонского города, звучат с детства дорогие сердцу и современные песни «Война народная», «Встанем», «Смуглянка», «Катюша», — написал Дрозденко.

Telegram-канал Readovka публикует видео с холма возле набережной Наровы, на котором собрались зрители концерта в Эстонии.

Ранее сообщалось, что Россия может разорвать дипломатические отношения с Польшей после инцидента с российским послом в Варшаве 9 мая. Послу России в Польше Сергею Андрееву с георгиевской лентой на лацкане помешали возложить цветы на мемориальном кладбище.