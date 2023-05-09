Жители граничащего с Ленинградской областью эстонского города Нарва смогли услышать песни праздничного концерта, посвященного Дню Победы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. Речь идет о концерте в Ивангороде. Концертная площадка в этом городе была направлена в сторону эстонской набережной у реки Наровы.
Праздничный концерт в Ивангороде прогремел не только для ленинградцев, но и для жителей эстонской Нарвы, которые вышли на набережные, чтобы отметить Великую Победу. Концертная площадка на берегу Наровы обращена в сторону эстонского города, звучат с детства дорогие сердцу и современные песни «Война народная», «Встанем», «Смуглянка», «Катюша», — написал Дрозденко.
Telegram-канал Readovka публикует видео с холма возле набережной Наровы, на котором собрались зрители концерта в Эстонии.
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