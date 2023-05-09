Кирилл Николаев

В Совфеде допустили разрыв отношений с Польшей после ЧП 9 мая с послом Сенатор Джабаров: Россия может разорвать дипломатические отношения с Польшей

9 мая 2023 в 13:11

Фото: РИА Новости

Российский посол Сергей Андреев (справа) приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве