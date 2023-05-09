Россия может разорвать дипломатические отношения с Польшей после инцидента с российским послом в Варшаве 9 мая, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он призвал российский МИД продумать ответ на данную ситуацию. Джабаров подчеркнул, что Россия не поддерживает политику Польши.
Я думаю, что надо жестко отреагировать. Пусть МИД продумает какой-то ответ с российской стороны. Вызвать польского представителя, чтобы тоже почувствовал, что в данный момент мы не очень любим политику Польши и профашистское польское руководство. Если такое будет продолжаться, стоит задуматься о понижении уровня диппредставительства, если послу не дают элементарных действий совершить — возложить цветы к памятнику советским воинам, — сказал он.
9 мая в Варшаве агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать. Незадолго до этого глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Андрееву воздержаться от возложения цветов к мемориалу советским воинам. Однако в посольстве в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от данного мероприятия.