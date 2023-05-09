Названо число площадок для зрителей салютов к 9 Мая в Москве В Москве наблюдать праздничные фейерверки можно будет с 16 площадок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салют в Москве

В Москве праздничные фейерверки в 22:00 запустят на 16 точках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Всего в воздух запустят 12 тысяч залпов пиротехники. Продлится салют 10 минут. Одним из элементов шоу станет цветографическая схема в цветах российского триколора.

Одним из самых ярких моментов станет салют в цветах государственного флага страны, — сообщает пресс-служба военного округа

Праздничные салюты запустят над «Лужниками», в парке «Чермянка», над ВДНХ, ландшафтным парком «Митино», Поклонной горой, поселении Сосенском, парком «Дружба», территорией у главного корпуса РУДН и на других площадках.

Уточняется, что звуковое сопровождение салютов обеспечат входящими в состав дивизиона батареей 30 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

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