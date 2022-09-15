На подмосковной пасеке нашли труп мужчины, искусанный пчелами

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На пасеке в Московской области обнаружили труп мужчины с множественными укусами пчел, передает РЕН ТВ. Специалисты не исключают, что смерть наступила именно из-за яда насекомых. При этом неизвестно, страдал ли погибший какими-либо заболеваниями.

Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства гибели мужчины. Опрашиваются работники пасеки.

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