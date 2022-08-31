В Магнитогорске заметили нападающую на людей обезьяну

Фото: Nitin Kanotra/XinHua/Global Look Press

В Магнитогорске на Ленинградской улице появилась обезьяна, которая нападала на прохожих, передает Telegram-канал BAZA. Отмечается, что несколько человек получили порезы и укусы. Местное управления экологии пытается поймать животное. Как обезьяна появилась в городе — не сообщается.

23 августа амурский тигр вышел из леса к людям в Дальнереченском районе Приморского края. Хищник вел себя очень мирно. На кадрах видно, как он лежит в траве у обочины дороги. Немного полежав, тигр встал и скрылся в зарослях. За кадром очевидцы сравнили встречу с тигром с поездкой на сафари.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, как по улицам города Стрежевого Томской области бегает медведь. Автор видео Сергей Артамонов заявил, что появление косолапого в его городе — это нормальное явление.