SHOT узнал, кому принадлежит агрессивная обезьяна из Магнитогорска SHOT: покусавшая прохожих в Магнитогорске обезьяна принадлежит экс-солисту «Ласкового мая»

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Покусавшая прохожих в Магнитогорске обезьяна принадлежит экс-солисту поп-группы «Ласковый май» Владимиру Сербенюку, сообщает SHOT. По информации Telegram-канала, бывший участник музыкального коллектива занимается перепродажей экзотических животных. 45-летнего артиста взяли в состав легендарной группы в 1992 году. Позже Сербенюк пользовался статусом «экс-солиста „Ласкового мая“» для раскрутки в музыкальной индустрии.

Обезьяна, которая навела суету в Магнитогорске, принадлежит бывшему солисту «Ласкового мая», — сообщает Telegram-канал.

Журналисты «Московского комсомольца» взяли интервью у Сербенюка, узнав о том, что агрессивную обезьянку зовут Цезарь. По его словам, вчера, 31 августа его не было в городе и приглядывать за питомцем пришлось родителям музыканта. Они не углядели за обезьянкой, и та пошла исследовать город.

Сербенюк сообщил, что по своей натуре Цезарь совсем не агрессивен. Обезьяна якобы начала атаковать прохожих из-за того, что ее пытались похитить, отметил музыкант. Информацию о нападениях Цезаря на прохожих артист отрицает.

Дети рассказали, что приехал мужчина и сказал, якобы это его обезьяна, и хотел увезти. Цезарь вырвался из рук и убежал. Еще одна женщина хотела его в сумку затолкать, — заявил Сербенюк.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске на Ленинградской улице появилась обезьяна, которая нападала на прохожих. Несколько человек получили царапины и укусы.