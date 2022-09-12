Жительницу Подмосковья госпитализировали после драки с кошкой Жительница Балашихи попала в больницу с гнойным воспалением после нападения кошки

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В хирургическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы обратилась женщина, которая жаловалась на высокую температуру, боль и отек левого плеча, за которое неделю назад ее укусила кошка. Врачи выяснили, что у пациентки произошло гнойное воспаление тканей, флегмона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов рассказал, что такое заболевание очень быстро распространяется и может привести к летальному исходу.

Флегмона — острое заболевание, быстро распространяющееся, а если имеет место снижение иммунитета, то заболевание может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Оперативное вмешательство позволяет предотвратить значительное распространение гнойного процесса и развитие общей гнойной интоксикации, — пояснил врач.

Пациентке сделали операцию и назначили антибактериальную, а также противовоспалительную терапию. Пресс-служба ведомства сообщила, что сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

В подмосковном Солнечногорске ранее в больницу госпитализировали 60-летнего мужчину с колото-резаной раной, которую он получил от своей падчерицы в ходе домашней ссоры. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. До суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде.