На площади Новосибирска нашли записки с просьбой о помощи

Сегодня, 6 декабря, на площади Станиславского в Новосибирске жители города нашли две записки с просьбой о помощи. Горожан предупредили о том, что это не шутка и попросили вызвать полицию по указанному адресу, пишет «МК в Новосибирске».

Вызовите полицию, это не шутка, — гласит текст первой записки.

Я нуждаюсь в полиции, — написала предполагаемая жертва.

В записках также был указан адрес, по которому просили отправить полицейских. Горожане обратились в правоохранительные органы, по результатам проверки опасения не подтвердились.

Полицейские выезжали по данному адресу. Факты не подтвердились, — сообщили в отделе пропаганды ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить авторов записки и их намерения.

Ранее мать зарезанного студента Новосибирского государственного технического университета Дениса Губарева предположила, почему убийца пошёл на такой поступок. По её мнению, обвиняемый хотел, чтобы о нём писали в «плохих новостях».