На площади Новосибирска нашли записки с просьбой о помощи
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:11, 06 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сегодня, 6 декабря, на площади Станиславского в Новосибирске жители города нашли две записки с просьбой о помощи. Горожан предупредили о том, что это не шутка и попросили вызвать полицию по указанному адресу, пишет «МК в Новосибирске».
Вызовите полицию, это не шутка, — гласит текст первой записки.
Я нуждаюсь в полиции, — написала предполагаемая жертва.
В записках также был указан адрес, по которому просили отправить полицейских. Горожане обратились в правоохранительные органы, по результатам проверки опасения не подтвердились.
Полицейские выезжали по данному адресу. Факты не подтвердились, — сообщили в отделе пропаганды ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить авторов записки и их намерения.
Ранее мать зарезанного студента Новосибирского государственного технического университета Дениса Губарева предположила, почему убийца пошёл на такой поступок. По её мнению, обвиняемый хотел, чтобы о нём писали в «плохих новостях».