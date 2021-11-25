Мать убитого в Новосибирске студента назвала возможные мотивы преступника

Мать зарезанного студента Новосибирского государственного технического университета Дениса Губарева предположила, что одногруппник Денис Миллер, подозреваемый в убийстве, мог пойти на преступление, чтобы о нём «писали в плохих новостях», передаёт Сиб.фм. По её мнению, злоумышленник не будет раскаиваться в содеянном.

Он сам говорил следователям, что на преступление это пошёл, чтобы, по его словам, о нём писали в плохих новостях, это всё есть в материалах дела. Для здорового человека этот мотив непонятен, но этот субъект просто хочет известности и считает, что он имеет право вершить чужие судьбы. И раскаиваться он ни в чём никогда не будет. Максимум он может себя пожалеть, — высказалась мать погибшего студента.

Она напомнила, как на одном из судебных заседаний Миллер прямо заявил, что не раскаивается в содеянном и считает себя правым и даже слово «раскаяние» для него не знакомо. По мнению Губаревой, злоумышленник попытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание и манипулировать общественным мнением. При этом, уточнила мать погибшего, Миллер проходил обследование в психиатрической больнице, где его признали вменяемым.

Инцидент произошёл 16 февраля 2021 года, когда Миллер, Губарев и 18-летняя девушка Софья встретились около корпуса НГТУ, чтобы решить проблему с любовным треугольником. По имеющимся данным, Миллер в знак примирения предложил сопернику обняться, после чего достал нож и зарезал Губарева. Позже стало известно, что обвиняемый заранее готовился к убийству.