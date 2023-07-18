На Кубани кошка чудом спаслась после расстрела из пистолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Мостовский Краснодарского края мужчина расстрелял кошку из травматического пистолета и выкинул животное на помойку, сообщает Telegarm-канал Kub Mash. Кошку спасли, она находится под наблюдением ветеринаров. Полиция проводит проверку.

Местная волонтер Юлия рассказала каналу, что кошку нашли, когда та громко кричала из урны. По словам женщины, раненое животное сразу отправили в Краснодар на такси, где ее встретила волонтер и отвезла в ветеринарную клинику. На снимке врачи увидели много пуль, которые застряли в голове кошки.

У не в носу были пули, в горле, в глазах, сейчас будут делать операцию на глазах. <...> Он ее, походу, держал и в голову много-много пуль. Не знаю, как она выжила, — сказала Юлия.

Kub Mash пишет, что кошка начала самостоятельно пить и набирает вес — ветеринары кормят ее паштетом из шприца. Волонтер назвала кошку Еся и обещала забрать к себе, чтобы не отдавать в приют, пока не подыщет кошке самых лучших хозяев.

Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в России разработал законопроект, предусматривающий введение штрафов за распространение пропаганды жестокого обращения с животными. Штрафы для граждан будут составлять от 5 до 30 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток