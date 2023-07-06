Россиян хотят наказывать за пропаганду живодерства

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды в России разработал законопроект, предусматривающий введение штрафов за распространение пропаганды жестокого обращения с животными, пишут «Известия». Согласно тексту законопроекта, предусматривается наказание за призывы к жестокому обращению с животными, включая штрафы для граждан.

Предлагается, что штрафы для граждан будут составлять от 5 до 30 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток. Для должностных лиц предполагается штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, во всех случаях возможна конфискация предметов, связанных с правонарушением.

Законопроект также включает в себя отдельные санкции за создание и распространение материалов, которые пропагандируют жестокое обращение с животными, включая фотографии, видеозаписи, печатные издания и аудиозаписи, а также за их публикацию в открытом доступе.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что полиция ищет живодерку из Краснодара, которая на камеру пытает домашних животных. По его словам, уже есть определенные зацепки, которые сейчас проверяются. Он отметил, что совершено уголовное преступление по ст. 245 ч. 2. Парламентарий добавил, что публикация видео в интернете является отягчающим обстоятельством.