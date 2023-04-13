«Мы их ищем»: в Госдуме занялись живодеркой, мучающей котов в Краснодаре Депутат Бурматов: идут поиски живодерки, мучающей котов в Краснодаре

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Полиция ищет живодерку из Краснодара, которая на камеру пытает домашних животных, сообщил NEWS.ru участвующий в расследовании депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, уже есть определенные зацепки, которые сейчас проверяются.

Такие ситуации уже были, и преступников мы находили. Пусть знают, что мы их ищем. <...> Пытаемся ограничить круг поисков, разобраться, точно ли это Краснодарский край и что издевается над животными действительно несовершеннолетняя, — заявил Бурматов.

По его словам, совершено уголовное преступление по статье 245 ч. 2. Парламентарий добавил, что выкладывание видео в интернет является отягчающим обстоятельством.

Ранее в Иркутской области за жестокое обращение с животным осудили мужчину, убившего щенка на глазах у 11-летнего ребенка. Живодера приговорили к исправительным работам с удержанием десятой части зарплаты в доход государства.

Также сообщалось, что школьница из подмосковной деревни Василево расчленяла кошек и подробно описывала живодерство в своем паблике. 13-летняя девочка искала котят по объявлениям в интернете и забирала «в добрые руки», после чего убивала их.