На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки, сообщается в официальном оперативном Telegram-канале переправы. Проезд автомобилей закрывался утром 19 сентября примерно на час.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — говорится в сообщении.

В информационном центре добавили, что в настоящее время в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств, а со стороны Керчи — 450. Ожидание составляет около двух часов.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по левой части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта. По его словам, на ее восстановление потребовалось 59 дней. Хуснуллин отметил, что строители сдали объект на день раньше запланированного срока. Он добавил, что еще предстоит восстановить второе пролетное строение, реконструкцию планируется завершить к 1 ноября.

Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотными аппаратами ночью 17 июля. В результате взрывом была повреждена автодорожная часть конструкции, погибли мужчина и женщина, направлявшиеся на отдых в Крым, их дочь получила ранения.