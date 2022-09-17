На Камчатке десятилетняя школьница ранила сверстника ножом

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На Камчатке десятилетняя девочка ударила канцелярским ножом своего сверстника, сообщает «КП-Владивосток». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Полиция начала проверку.

Инцидент произошел в городе Вилючинске. Школьница напала на мальчика на детской площадке в присутствии других людей. Она нанесла сверстнику ранение в голову чуть ниже затылка.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавшему ребенку обработали рану и наложили швы. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция устанавливает причину поступка школьницы.

Ранее в Красноярском крае 10-летний школьник случайно застрелил своего одноклассника из отцовского охотничьего карабина. На родителя ребенка завели уголовное дело о небрежном хранении огнестрельного оружия.