В Красноярском крае 10-летний школьник случайно застрелил одноклассника

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В Красноярском крае 10-летний школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 224 УК РФ), сообщается на сайте регионального главка СКР.

Инцидент произошел в мае в поселке Стрелка города Лесосибирске. Согласно данным следствия, мальчик пригласил одноклассника к себе в гости и решил показать ему отцовский карабин. Оружие хранилось в гараже, в металлическом сейфе, но ключ от него висел рядом, поэтому ребенок без труда достал карабин.

Показывая его приятелю, мальчик случайно выстрелил, поскольку оружие хранилось в заряженном состоянии. Школьник получил ранение брюшной полости. Ребенок был доставлен в фельдшерский пункт, где и скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее похожий случай произошел в Гатчине в Ленинградской области. Там шестиклассник выстрелил в сверстника из пневматического пистолета. Тот получил ушибы, но остался жив.