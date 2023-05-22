На Алтае пьяный отчим изнасиловал пасынка после драки с женой Судимый за убийство россиянин напился и изнасиловал пасынка в бане на глазах у его матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Алтайском крае правоохранители задержали 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летнего пасынка, сообщается на официальном сайте СУ СКР региона. Против мужчины завели дело по статье об иных действиях сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным следствия, вечером 20 мая 2023 года в одном из населенных пунктов Алтайского края подозреваемый совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего пасынка, — сообщает СУ СКР.

РЕН ТВ сообщает, что подозреваемый, будучи пьяным, ворвался в баню, где находились его супруга и пасынок. Женщину он толкнул, а подростка подверг насилию. Известно, что ранее подозреваемый уже был судим по статье об убийстве. Во время совместной жизни с ним мать пасынка родила еще двоих детей.

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