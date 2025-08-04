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04 августа 2025 в 14:40

Мужчину посадили за убийство и изнасилование 20-летней давности

Житель Омска получил 19 лет за убийство и изнасилование девушки спустя 21 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Омска получил 19 лет колонии за преступление, совершенное 21 год назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании 19-летней девушки. Предполагается, что это произошло 15 сентября 2003 года.

В Советском районном суде г. Омска государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя. Он обвиняется п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), — говорится в заявлении.

Уточняется, что житель Омска убил девушку во время распития спиртного. Мужчина начал оказывать ей знаки внимания, но получил отказ. После этого он изнасиловал потерпевшую и задушил ее. На протяжении 21 года обвиняемый скрывался за пределами Омской области. Он также отбывал наказание за еще одно убийство.

Ранее в Свердловской области мужчина напал с ножом на семейную пару, которая гуляла на улице. Преступник был в состоянии алкогольного опьянения. В результате нападения погибла женщина.

Омск
Омская область
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