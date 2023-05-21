Мужчина убил агрессивную собаку маргинальных соседей В Петербурге задержан мужчина, убивший соседскую агрессивную собаку

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В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя многоэтажки, который убил собаку своих соседей, передает 78.ru. Мужчина, проживающий на 11-м этаже, хотел выйти в аптеку за лекарствами для супруги, но в подъезде на него набросился пес породы американский булли. Он гулял там без поводка и намордника.

Ранее владельцам агрессивного животного уже делали замечания по поводу содержания питомца и его поведения. На просьбы надевать на собаку намордник владельцы отвечали, что уже покупали девайс, но пес его съел. В этот раз недовольный горожанин застрелил собаку из охотничьего ружья. Он пояснял, что пес и ранее пытался укусить его за ногу и вбежать в его квартиру.

По данным журналистов, хозяева убитого пса ведут маргинальный образ жизни, не следят за животным, а в их квартире регулярно проходят встречи с распитием алкоголя. Мужчина, убивший собаку, работает авиадиспетчером в аэропорту Пулково.

Ранее в Кемерово полицейские вынуждены были застрелить агрессивного пса бойцовой породы, который искусал в квартире своего нового хозяина и не пускал к нему врачей для оказания помощи. Сам владелец попросил силовиков убить кобеля. Пес нападал на правоохранителей и прекратил сопротивление только после третьего прямого выстрела. Хозяин животного позже пояснил, что завел собаку недавно и не успел наладить с ней отношения.