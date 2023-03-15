Полиция в Кемерово убила пса по просьбе искусанного им хозяина 112: В Кемерово стаффорд напал на хозяина и не пускал к нему врачей и полицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемерово полицейские пристрелили пса, который не подпускал медиков к хозяину, передает Telegram-канал «112». Хозяин сам попросил убить животное, которое до этого искусало его. Мужчина истекал кровью, пока медики и правоохранители не могли оказать помощь пострадавшему

Кобеля не испугал предупредительный выстрел. Более того, пес прекратил сопротивление только после третьего прямого выстрела.

Пострадавший пояснил, что взял пса породы стаффорд недавно и не успел наладить с ним отношения. Собака скончалась, а владелец госпитализирован. После выписки из больницы ему придется дать показания правоохранителям.

Ранее в московском микрорайоне Новоподрезково пес той же породы загрыз своего хозяина, когда у того случился эпилептический приступ. Животное набросилось на мужчину после того, как тот прикусил язык и у него пошла кровь. От полученных травм он скончался на месте.

В феврале три питбуля загрызли девятилетнего мальчика, находившегося в гостях у друга в поселке Парфино Новгородской области. Друг пытался отогнать собак, но у него ничего не вышло. Он побежал за помощью к соседке, которая смогла оттащить агрессивных животных и вызвать врачей, но к прибытию медиков мальчик уже не подавал признаков жизни.