Мужчина в волгоградском соборе помолился и умер

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Собор Александра Невского в Волгограде

Посетитель собора Александра Невского в Волгограде умер после молитвы перед иконой, сообщает V1.RU со ссылкой на руководителя Центрального следственного отдела Владимира Сурова. По его словам, у 75-летнего мужчины случился сердечный приступ, он упал и получил черепно-мозговую травму.

Установлено, что мужчине стало плохо с сердцем. Но умер он не от этого. Причиной смерти по результатам вскрытия определена черепно-мозговая травма, полученная при падении в церкви, — сказал Суров.

По данным СМИ, трагедия произошла около восьми часов утра. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина подошел к иконам, помолился, перекрестился и упал на пол. Прихожане вызвали скорую и пытались своим силами помочь пенсионеру до приезда медиков, однако он скончался.

V1.RU сообщает, что погибший не имел регистрации и определенного места жительства, но не злоупотреблял спиртным.

Ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге был найден труп 49-летнего мужчины с пробитой головой. На одном из тренажеров на детской площадке также были обнаружены следы крови.

Еще одно тело мужчины с оторванной ногой обнаружили на крыше лифта в многоэтажном жилом в Ленобласти доме. Погибший был электромонтером, его вызвали чинить подъемник. Предполагается, что он упал с 19-го этажа в ходе ремонтных работ в шахте лифта.