В Ленобласти в шахте лифта нашли труп мужчины без ноги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой, сообщает портал 47news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, он свалился с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта. По факту произошедшего ведется проверка.

Тело 35-летнего мужчины нашли вечером 15 декабря в многоэтажном жилом доме на улице Шувалова в Мурино. Погибший был электромонтером, и в тот день его вызвали починить подъемник. Спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь. Позднее он был обнаружен на крыше лифта с оторванной конечностью. По словам собеседника портала, мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии. Расследованием дела занимается СК по Ленобласти.

Ранее в одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. ЧП случилось в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. Никто сильно не пострадал. Срыв кабины произошел во время движения. В этот момент лифт находился на уровне четвертого этажа. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабинка остановилась.