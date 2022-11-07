Лифт с двумя взрослыми и ребенком сорвался с четвертого этажа в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок, сообщили представители регионального СУ Следственного комитета. ЧП случилось в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. В СК подчеркнули, что существенно никто не пострадал.

Предварительные сведения говорят о том, что срыв кабины произошел во время движения. В этот момент лифт находился на уровне четвертого этажа. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабинка остановилась.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства инцидента. Необходимую документацию по обслуживанию лифта запросили в управляющей компании. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Ранее психолог Елена Костюк, которая специализируется на помощи в чрезвычайных ситуациях, рассказала, что лечь на пол спиной и закрыть лицо и голову руками — наилучший способ выжить при падении лифта, даже несмотря на то, что в таком случае не избежать серьезных и иногда несовместимых с жизнью травм.

По ее словам, такой способ может снизить риск травм только при падении лифта с небольшой высоты. При этом если прыгнуть вверх за долю секунды до удара о землю или встать и согнуть колени, это спастись не поможет.