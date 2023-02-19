Труп мужчины с пробитой головой нашли на детской площадке Труп мужчины с пробитой головой нашли на детской площадке в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили труп 49-летнего мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ. Предположительно, причиной его смерти стала травма головы.

Тело мужчины было найдено во дворе одного из домов по Будапештской улице. На одном из тренажеров на детской площадке также были обнаружены следы крови. Погибший был местным жителем. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело 35-летнего мужчины с оторванной ногой. Погибший был электромонтером, его вызвали чинить подъемник. Предполагается, что он упал с 19-го этажа в ходе ремонтных работ в шахте лифта.

Ранее в сгоревшем автомобиле в Москве нашли нашли труп мужчины. По одной из версий, мужчину убили, а машину подожгли, чтобы скрыть следы преступления.