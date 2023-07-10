Мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку Мотоциклист сбил четырех пешеходов в Краснодарском крае, одна из пострадавших скончалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку в городе Темрюк в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «112». 36-летний водитель врезался в четырех пешеходов, среди которых было двое детей.

Как отмечает канал, всех пострадавших госпитализировали, но одна из них — девочка шести лет скончалась в больнице.

Ранее двухлетнего ребенка сбили насмерть в деревне Каракулево в Дуванском районе. Мальчик скончался в машине скорой. 59-летний водитель был трезв и, по его словам, не заметил малыша, который выбежал на проезжую часть. Трагедия случилась на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. На опубликованных кадрах видно одежду ребенка, лежащую на асфальте, и побитую легковую машину.

1 июня в Калужской области на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2 автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом, на борту которого находились 25 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Другие участники аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. Всего в автобусе находились 32 человека.

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском в апреле. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.