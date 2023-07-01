Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Калугой

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области

В Калужской области на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2 автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом, на борту которого находились 25 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Другие участники аварии не пострадали, уточняют в ведомстве.

Произошло столкновение двух транспортных средств — автобуса, следовавшего из Кирова в Москву, и автомашины ВАЗ-2107. Водитель легковой автомашины скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении МВД.

На месте продолжают работать оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Карелии перевернулся туристический автобус, на борту которого находились 40 человек. По версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. По данным Минздрава, в результате аварии пострадали минимум четыре человека.

До этого сообщалось, что более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. Всего в автобусе находились 32 человека.