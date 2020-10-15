Москва планирует заменить все автобусы электробусами к 2030 году

https://static.news.ru/photo/936afede-0f7d-11eb-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2021 года Москва перестанет закупать общественный транспорт на дизельных двигателях, а к 2030 году в столице останутся только электробусы, заявил мэр города Сергей Собянин.

Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов. Со следующего года перестаём вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы, до 2030 года планируем полностью его заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология, — рассказал он в интервью ТАСС.

Собянин добавил, что на сегодняшний день в Москве самый большой парк электробусов среди всех городов мира.

Нам важно подать пример и для частных машин, и для развития инфраструктуры электрического транспорта. И очень важно, мы создаём в каждом секторе инновационный транспорт, современную отрасль машиностроения, — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что это важный шаг не только для Москвы, но и для России в целом, так как подобная политика даёт верный толчок развитию отрасли.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно результатам исследования Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», 57% водителей в России поддерживают переход с бензина на электричество.