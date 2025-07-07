Взрыв газа произошел в жилом доме в саратовском Ершове

В многоквартирном доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв газа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. Частично обрушился последний этаж здания.

По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов, — написал Бусаргин.

По его словам, на место выехал начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин. Ему поручено организовать силы и средства для ликвидации последствий инцидента.

Ранее в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. О пострадавших не сообщалось.

В мае пять квартир оказались разрушены при взрыве газа в доме в Ставрополе. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС Владимир Дудко добавил, что более 50 машин получили различные повреждения. По информации ведомства, пострадали три человека, в том числе один ребенок.