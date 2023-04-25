Мошенники записали инвалида добровольцем на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники записали 50-летнего жителя Южно-Сахалинска с инвалидностью в добровольцы на специальную военную операцию, сообщает телеканал АСТВ со ссылкой на пресс-службу местной полиции. Злоумышленникам это удалось, так как они получили доступ к аккаунту мужчины на «Госуслугах».

По данным следствия, мошенники в телефонном разговоре представились сотрудниками портала и сообщили, что личный кабинет мужчины взломали. В ходе разговора злоумышленники получили доступ к аккаунту, когда потерпевший продиктовал им код из СМС, а также выспросили, где мужчина хранит деньги.

Через три дня мужчина зашел в приложение «Госуслуги» в свой личный кабинет и обнаружил информацию о том, что он записан добровольцем на СВО, а также нецензурные высказывания. Заявитель на СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом, — сообщили в полиции.

В итоге возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к информации.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана: они убеждают жертв прятаться и вымогают деньги у их родных. Злоумышленники уверяют граждан в необходимости исчезнуть из города на несколько дней, после чего звонят кому-нибудь из членов семьи и требуют крупный выкуп, рассказывая историю о похищении.