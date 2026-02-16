Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ

Аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Telegram был взломан мошенниками. Как рассказал глава города в своем канале, сегодня, 16 февраля, его коллегам и друзьям стали приходить звонки и сообщения от его лица с просьбой перевести деньги.

Шутенков предупредил о распространенной мошеннической схеме и призвал горожан быть осторожными. Он рекомендовал избегать переходов по сомнительным ссылкам, не переводить деньги незнакомым людям, а также не сообщать личные данные, такие как номера телефонов и банковских карт, посторонним лицам.

Друзья, злоумышленники взломали мой личный аккаунт в Телеграм. Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространенная мошенническая схема. Будьте бдительны, — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в случае полной потери доступа к аккаунту, когда злоумышленники сменили номер телефона и облачный пароль, необходимо обратиться в техническую поддержку Telegram на официальном сайте. Это поможет сохранить контроль над аккаунтом.