Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 15:30

Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ

Мошенники взломали Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ Шутенкова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Telegram был взломан мошенниками. Как рассказал глава города в своем канале, сегодня, 16 февраля, его коллегам и друзьям стали приходить звонки и сообщения от его лица с просьбой перевести деньги.

Шутенков предупредил о распространенной мошеннической схеме и призвал горожан быть осторожными. Он рекомендовал избегать переходов по сомнительным ссылкам, не переводить деньги незнакомым людям, а также не сообщать личные данные, такие как номера телефонов и банковских карт, посторонним лицам.

Друзья, злоумышленники взломали мой личный аккаунт в Телеграм. Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространенная мошенническая схема. Будьте бдительны, — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в случае полной потери доступа к аккаунту, когда злоумышленники сменили номер телефона и облачный пароль, необходимо обратиться в техническую поддержку Telegram на официальном сайте. Это поможет сохранить контроль над аккаунтом.

Улан-Удэ
взломы
мошенники
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.