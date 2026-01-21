Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:46

IT-специалист рассказал что делать при взломе аккаунта в Telegram

IT-специалист Ситнов: при взломе Telegram необходимо обратиться в поддержку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если аккаунт в Telegram взломали мошенники, необходимо обратиться в техподдержку социальной сети, рассказал 360.ru преподаватель программирования IT-специалист Кирилл Ситнов. Он отметил, что такие меры необходимы в случае, если доступ к аккаунту был полностью утерян.

Если пользователь потерял доступ к аккаунту полностью, и мошенники сменили и телефон, и облачный пароль, единственный вариант получить все обратно — писать в техподдержку на официальном сайте Telegram, — рассказал Ситнов.

IT-специалист подчеркнул, что, если злоумышленники не успели сменить номер телефона и пароль, необходимо переавторизоваться, сменив его. По его словам, также можно использовать функцию выхода из аккаунта со всех устройств, кроме активного.

Ранее IT-специалист Артем Кузнецов рассказал, что определить приложения-шпионы можно по агрессивной рекламе шок-контента, казино и псевдоинвестиций. Он также отметил, что в таких программах функции могут не соответствовать запрашиваемым разрешениям.

