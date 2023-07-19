Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео Mash показал на видео взрыв на полигоне в Крыму

Мощный взрыв прогремел на полигоне в Кировском районе Крыма, сообщает Telegram-канал Mash. На кадрах с места событий можно увидеть, как в небо над объектом поднимается столб пламени и дыма.

По информации канала, в связи с произошедшим жителей близлежащий населенных пунктов Абрикосовка, Бабенково и Приветное эвакуируют. Их доставляют в пункты временного размещения.

Взрыв произошел на Старокрымском военном полигоне. Глава региона Сергей Аксенов сообщал, что с прилегающих к объекту территорий могут вывезти порядка двух тысяч жителей. Кроме того, власти уже развернули оперативный штаб. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания, спровоцировавшие взрывы, устанавливаются.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко также рассказал, что в связи с пожаром на полигоне была перекрыта часть трассы «Таврида». Автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Проехать они могут по районам Первомайского и Старого Крыма. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.