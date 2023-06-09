Момент взрыва беспилотника в Воронеже попал на видео

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Момент взрыва беспилотника в Воронеже попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом NEWS.ru, видно, как БПЛА начинает резкое снижение, а затем врезается в жилой дом, после чего раздается взрыв.

Утром 9 июня дрон с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных пострадали трое жителей региона. По его словам, под обстрелы попали населенные пункты Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО.