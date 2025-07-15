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15 июля 2025 в 15:07

«Остались без квартиры»: жительница Воронежа о пережитой атаке ВСУ

Жительнице атакованного в Воронеже дома пришлось прятаться с дочкой в ванной

Жилой дом, пострадавший в результате падения беспилотника ВСУ Жилой дом, пострадавший в результате падения беспилотника ВСУ Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Жительнице атакованного ВСУ дома в Воронеже пришлось прятаться с дочкой в ванной комнате. В беседе с RG.RU она рассказала, что в квартире также находился их родственник, он пострадал и был госпитализирован.

В соседней комнате спала дочка, я бросилась за ней закрылась в ванной. Это было единственное место, где можно было что-то четко увидеть. Мы отделались легким испугом, но, к сожалению, остались без квартиры, — рассказала женщина.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших после ночной атаки ВСУ выросло до 24 человек. Cреди них четверо несовершеннолетних. Всего госпитализированы 17 раненых, остальные получают лечение амбулаторно. В настоящее время на территории Воронежа введен режим ЧС. В каждом районе города сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

Тем временем в Сети опубликовали видео прилета дрона ВСУ по жилому дому на Плехановской улице в Воронеже. На опубликованных кадрах виден удар и последовавший за ним взрыв. По данным канала, рядом с атакованным домом расположен детский сад.

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