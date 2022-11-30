Момент возгорания на пермской ТЭЦ попал на видео

Фото: Соцсети

Telegram-канал Baza опубликовал видео пожара на пермской ТЭЦ. По словам одного из сотрудников, возгорание произошло или в маслосистеме регулирования турбогенератора, или на переднем подшипнике ТГ-10.

На кадрах видно, как что-то падает сверху, после чего загорается турбина, а затем происходит взрыв. Пострадавшие — рабочие, которые ремонтировали металлические конструкции на потолке. Очевидцы рассказали, что пламя появилось «из-под отметки».

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел утром 30 ноября. В результате происшествия с территории объекта были эвакуированы более 500 человек, трое пострадали.

30 ноября 2022 года в 12 час. 58 мин. поступило сообщение о пожаре на кровле цеха на территории Пермской ТЭЦ-9, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 79 человек личного состава и 23 единиц техники, — сообщили NEWS.ru в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

24 ноября стало известно об инциденте на Красноярской ТЭЦ-1 — с высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр. В результате ЧП пострадали трое рабочих, они были госпитализированы с ушибами и переломами.