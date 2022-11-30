Названа причина пожара на ТЭЦ-9 в Перми РИА Новости: пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле цеха

Фото: Соцсети

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС. В результате происшествия с территории объекта были эвакуированы более 500 человек, трое получили ранения. На месте ЧП работают врачи и экстренные службы.

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов, открытое горение уже ликвидировано, пострадали три человека, — говорится в сообщении.

Как сообщили NEWS.ru в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило около 13:00. Горела кровля цеха на территории ТЭЦ-9, расположенного на Промышленной улице в Перми. К месту пожара были направлены 79 человек личного состава и 23 единиц техники МЧС.

Telegram-канал SHOT опубликовал видеокадры начала пожара. На них видно, как что-то падает сверху, затем происходит возгорание турбины и взрыв. Пострадавшие — рабочие, которые ремонтировали металлические конструкции на потолке.

Ранее произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области. К тушению было привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Источник «Известий» в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могло стать попадание в резервуар с нефтепродуктами неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника.

24 ноября стало известно об инциденте на Красноярской ТЭЦ-1 — с высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр. В результате ЧП пострадали трое рабочих, они были госпитализированы с ушибами и переломами.