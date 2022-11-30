Названа причина пожара на резервуарах с топливом под Брянском «Известия»: попадание боеприпаса могло стать причиной пожара на резервуарах с топливом под Брянском

Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Источник «Известий» в экстренных службах сообщил, что причиной пожара, возникшего на резервуарах с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области, могло стать попадание неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. По данным газеты, перед пожаром поступило сообщение о взрыве.

На момент ЧП, как отметил источник, резервуар вместимостью пять тысяч тонн был полным. Затем пламя перекинулось на два других резервуара с аналогичной вместимостью, пишет газета.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пожар на резервуарах локализовали. По имеющимся данным, к тушению было привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь пожара в Брянской области достигла четырех тысяч квадратных метров.

29 ноября СМИ сообщали, что украинские военные обстреляли приграничные деревню Ломаковка и поселок Марица под Брянском. По данным источников, в результате атак пострадал один пенсионер. Местные власти эту информацию не комментировали.