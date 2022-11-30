Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области удалось локализовать, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По данным ТАСС, к тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь пожара в Брянской области достигла четырех тысяч квадратных метров.

Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован, — сказано в сообщении губернатора.

Ранее сообщалось, что к тушению пожара привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало, первоначально площадь пожара составила 1800 квадратных метров.

Также СМИ сообщали, что пожар в резервуарах мог начаться из-за попадания неустановленного боеприпаса. Его могли скинуть с беспилотника прямо в резервуар с топливом, позже загорелись еще два резервуара. Отмечается, что на момент происшествия резервуар, вместимость которого составляет пять тысяч тонн, был полным. Как заметил инсайдер, перед пожаром в экстренные службы поступила информация о взрыве.