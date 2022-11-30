В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резервуары с нефтепродуктами горят в Суражском районе Брянской области. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

На месте работают пожарные расчеты.

К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало, — написал глава региона.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные обстреляли приграничные деревню Ломаковка и поселок Марица под Брянском. По информации канала, в результате атак пострадал один пенсионер. Местные власти эту информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по приграничному поселку Суземка в Брянской области. Атака была проведена из РСЗО «Град». В результате удара в населенном пункте пропало электричество.

Брянская область постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, в Трубчевском районе поселок Белая Березка 18 ноября остался без света из-за атаки украинских военных.