Богомаз: обстрелы ВСУ лишили электричества поселок Белая Березка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередачи

В поселке Белая Березка на территории Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ прервалось электроснабжение. В населенном пункте нет электричества, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб, — заявил чиновник.

Он уточнил, что поселок расположен в Трубчевском районе региона.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что поселок Белая Березка в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Предварительно известно, что несколько снарядов попали по жилым домам. По сведениям канала, ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина.

Богомаз днем ранее рассказал, что в регионе два человека пострадали из-за подрыва на мине автомобиля. По словам губернатора, на месте происшествия работали представители оперативных служб.