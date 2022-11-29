Mash: ВСУ обстреляли два населенных пункта под Брянском, есть пострадавший Mash: ВСУ обстреляли Ломаковку и Марицу в Брянской области, есть пострадавший

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские военные обстреляли приграничные деревню Ломаковка и поселок Марица под Брянском. По информации канала, в результате атак пострадал один пенсионер. Местные власти эту информацию не комментировали.

Как пишет Mash, после обстрелов со стороны ВСУ в приграничных населенных пунктах пропало электричество, сейчас экстренные службы устраняют последствия. По данным канала, атаки производились при помощи минометов 120-го калибра.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по приграничному поселку Суземка в Брянской области. По информации источника, атака была проведена из РСЗО «Град». Утверждалось, что в результате удара в населенном пункте пропало электричество.

До этого СМИ сообщали, что поселок Белая Березка в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Несколько снарядов попали по жилым домам. Ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина. Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке прервалось электроснабжение. Следом он рассказал, что электроснабжение поселка было восстановлено.