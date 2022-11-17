Mash: поселок в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ

Фото: lug-info

Telegram-канал Mash сообщил, что поселок Белая Березка в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Предварительно известно, что несколько снарядов попали по жилым домам. По сведениям канала, ракеты также попали по детскому лагерю им. Гагарина. Официальные власти не комментировали данную информацию.

Поселок Белая Березка Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Есть прилёты по детскому лагерю им. Гагарина. Также, предварительно, несколько снарядов попали по жилым домам. Люди выходят из укрытий, но о пострадавших на данный момент неизвестно, — указано в сообщении.

16 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе два человека пострадали из-за подрыва на мине автомобиля. По словам Богомаза, на место происшествия прибыли представители оперативных служб.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе Брянской области пропал свет из-за подрыва опоры ЛЭП. Энергоснабжение 10 ноября переводили на резервный источник питания.