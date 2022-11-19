В брянском поселке пропало электричество после обстрела ВСУ Mash: в поселке Суземка Брянской области пропало электричество после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ нанесли удар по приграничному поселку Суземка в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, атака была проведена из РСЗО «Град». В результате удара в населенном пункте пропало электричество. Местные власти не комментировали сообщения.

ВСУ обстреляли из «Градов» приграничный посёлок Суземка в Брянской области. Предварительно: попали в подстанцию и местную школу, пострадавших нет. После ударов в поселке пропало электричество, — сообщает Mash.

Ранее в Mash написали, что поселок Белая Березка в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Несколько снарядов попали по жилым домам. По сведениям канала, ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина. Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке прервалось электроснабжение. Следом он рассказал, что электроснабжение поселка было восстановлено.

16 ноября брянский губернатор заявил, что в регионе два человека пострадали из-за подрыва на мине. По словам Богомаза, на место происшествия прибыли представители оперативных служб, раненых госпитализировали.