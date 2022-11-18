В Белой Березке восстановили электропитание после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроснабжение поселка Белая Березка в Брянской области было восстановлено, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее в населенном пункте прекратилась подача электричества после обстрела Вооруженных сил Украины.

В настоящее время электроснабжение в поселке Белая Березка восстановлено, — сообщил Богомаз.

До этого он сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке прервалось электроснабжение.

Накануне в Telegram-канал Mash написали, что поселок Белая Березка в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Несколько снарядов попали по жилым домам. По сведениям канала, ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина.

16 ноября брянский губернатор заявил, что в регионе два человека пострадали из-за подрыва на мине автомобиля. По словам Богомаза, на место происшествия прибыли представители оперативных служб.